Allievi sottufficiali del 30esimo corso: tra costa e aree interne il 16esimo raduno nazionale

TERMOLI. Un grande evento tra Termoli e il Molise protagoniste di un raduno annuale, di uomini e donne, legate all’arma dei Carabinieri. Quest’anno a organizzare il tutto ci ha pensato Termoli con l’aiutante Maresciallo in pensione Raffaele Esposito, che ha prestato servizio attivo per diversi decenni a Termoli e, dove oggi risiede con la sua famiglia.

Si tratta del 16° raduno dei partecipanti al 30° corso allievi sottufficiali dei Carabinieri che si ritrovano, ogni anno in località diverse, per condividere ricordi, svaghi e conviviali. Saranno tre giorni molto intensi come ci racconta in una intervista Raffaele Esposito.

S’inizia oggi, giovedì 25, con l’arrivo dei primi ospiti che si ritroveranno all’albergo Meridiano, poi, il giorno successivo, si andrà in giro per l’alto Molise. Prima tappa ad Agnone dove visiteranno la famosa fonderia di campane Marinelli, per poi proseguire verso Castelpetroso e Macchiagodena.

Nel tardo pomeriggio faranno ritorno nel borgo vecchio di Termoli. Il giorno seguente giornata da trascorrere alle Isole Tremiti, mentre domenica mattina, dopo aver presenziato la santa Messa, ci saranno i saluti e ripartenze per i luoghi di residenza dandosi l’appuntamento per il raduno del 2024.

Il maresciallo aiutante in pensione Raffaele Esposito, che ha organizzato tutto alla perfezione, ci ha raccontato tanti aneddoti che hanno caratterizzato la sua vita trascorsa presso l’arma dei Carabinieri, la maggior parte a Termoli. Nel marzo 1978, mentre erano a Velletri a tenere il corso di sottoufficiali, d’improvviso li fecero rientrare tutti in caserma senza poter tornare a casa e, furono davvero rinchiusi nei locali della caserma. C’era stato il rapimento dell’onorevole Aldo Moro, e rimasero chiusi fino alla decisione del comando generale per il loro impiego.

“Fummo impiegati in appoggio- dice Esposto- alla territoriale, per eseguire le perquisizioni nei presunti covi delle Brigate Rosse che avevano rivendicato prima il rapimento e poi l’uccisione di Moro”.

Con Raffaele c’era anche il nipotino Patrik che è molto orgoglioso del nonno e di quelli che ha fatto quando era in servizio e, a domanda se gli sarebbe piaciuto fare il Carabiniere da grande, ci ha detto “si”, anche se in alternativa gli piacerebbe fare il telecronista sportivo soprattutto calcistiche. In questo caso ci siamo offerti se dovesse optare per questa seconda ipotesi di offrigli il nostro appoggio pratico.

