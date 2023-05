Il rendiconto 2022 approda in Consiglio, in aula si discuterà anche dei diritti Lgbt

TERMOLI. Il presidente del Consiglio comunale di Termoli Annibale Ciarniello ha convocato la seduta dell'assise civica per lunedì sera, 29 maggio, alle ore 19 in prima convocazione e per il giorno 30 maggio alle ore 20 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta ordinaria, anche in modalità telematica.

In agenda: l'approvazione del rendiconto di gestione del 2022, il riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo a una vertenza di lavoro, con accordo autorizzato dalla Giunta, a seguito di una sentenza del Tribunale di Larino, e la discussione della mozione sull'adesione alla rete Re.A.dy contro l'omofobia.