Le Cure Palliative: percorsi per lenire le sofferenze

CAMPOBASSO. Il 28 maggio 2023 si celebrerà la XXII Giornata Nazionale del Sollievo.

L'evento, come richiamato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001, è finalizzato a "promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione".

Nel corso degli anni, considerando i bisogni concreti delle persone malate e sofferenti, l’obiettivo della Giornata, è andato ampliandosi, abbracciando quasi tutte le condizioni di malattia ed esistenziali, pur mantenendo un posto di rilievo la fase terminale della vita.

Anche quest’anno in Molise si rinnoverà l’impegno ormai ultradecennale, oggi pomeriggio presso l’Auditorium “Arturo Giovannitti” (Ex Gil) - l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso-Isernia in collaborazione con l’Hospice dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise e con la Regione Molise, organizzano un Convegno intitolato “Le Cure Palliative: percorsi per lenire le sofferenze nei diversi setting assistenziali e migliorare la qualità di vita”.

L’evento sarà occasione d’incontro e informazione con l’obbiettivo di divulgare e diffondere la Cultura delle Cure Palliative in regione Molise. A renderlo noto la presidente Mariacristina Magnocavallo.