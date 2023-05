Alberi pericolanti a Ponte Tamburro, intervento di messa in sicurezza

TERMOLI. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli impegnati ieri per mettere in sicurezza una parte di viale Padre Pio, quella di Ponte Tamburro, per intenderci. Un intervento riguardante gli alberi pericolanti che rischiavano di "collassare" sulla sede stradale.

Operazione che ha permesso di proseguire con maggiore tranquillità e speditezza i lavori di riqualificazione del vallone e della strada stessa, su cui è investito poco meno di un milione di euro da parte del Comune, attraverso fondi ministeriale, per risolvere gli atavici problemi di dissesto idro-geologico del territorio.

Per questa ragione, era stata anche chiusa al traffico l'arteria dall'accesso prossimo all'ospedale San Timoteo.

