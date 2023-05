Progetti di cooperazione: a Portocannone il workshop "3C project"

PORTOCANNONE. Si terrà il prossimo 26 Maggio 2023 nella sala consiliare del Comune di Portocannone il workshop dal titolo “3C project - Cross-border exchange for the development of Cultural and Creative Industries – I principali risultati” organizzato dalla Regione Molise in collaborazione con la Pro Loco di Portocannone nell'ambito del progetto “3C” finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro.

Il progetto “3C” punta a favorire gli scambi e i sistemi di mobilità tra professionisti che operano nell’ambito della cultura, prevedendo anche la ristrutturazione di centri culturali multifunzionali e la riconversione di edifici in hub per artisti e industrie creative.

“3C” si fonda su un partenariato internazionale composto dal Montenegro (in qualità di Lead Partner), dall’Albania, dalla Regione Puglia e, per il Molise, dalla Regione Molise - Assessorato alle Politiche Culturali, Promozione Turistica e Sportiva - Rapporti con i Molisani nel Mondo e dalla Fondazione Molise Cultura.

Il workshop sarà l’occasione per presentare i principali output realizzati dalla Regione Molise nell’ambito del progetto. In particolare, sarà presentata:

la piattaforma web per il networking delle imprese culturali e creative (www.interreg3ctransnationalplatform.it) ed il registro delle eredità immateriali del Molise (R.E.I.M.), realizzati insieme all’Università degli Studi del Molise e sotto il coordinamento scientifico della prof.ssa Letizia Bindi del Dipartimento SUSeF;

i lavori di messa in sicurezza e di digitalizzazione del Palazzo GIL di Campobasso, principale centro culturale multifunzionale del Molise;

il brano musicale - inedito, contemporaneo e sperimentale - ed il videoclip ispirati al patrimonio musicale locale e alla zampogna realizzati nell’ambito del workshop transfrontaliero del 20-24 Marzo 2023 che ha visto coinvolti artisti provenienti dal Montenegro, dall'Albania e molisani.

L’Assessore regionale Vincenzo Cotugno sottolinea che: "L’attività propulsiva dei progetti di cooperazione ha generato dei risultati tangibili sul territorio regionale, grazie ai quali da ora in poi sarà possibile intervenire nello specifico nei diversi sistemi. Con 3C abbiamo intrapreso una mappatura del mercato delle imprese e delle organizzazioni che operano nel settore creativo e culturale sul territorio regionale. Abbiamo rinforzato la collaborazione istituzionale con l’Università del Molise, con cui grazie al Registro delle Eredità Immateriali del Molise oggi abbiamo uno strumento capace di perseguire, attraverso un’attività regolamentata e scientifica, la valorizzazione organica del patrimonio culturale ed immateriale della nostra regione, recuperando anche in questo caso un gap. Con il potenziamento delle infrastrutture digitali del Palazzo GIL di Campobasso siamo in grado di garantire standard molto elevati sul piano delle attività di comunicazione istituzionale e delle attività espositive”.

Programma:

26 maggio, ore 16.30, Sala consiliare, Portocannone

Progetto 3C Cross-border exchange for the development of cultural and creative industries - I risultati attesi.

Parteciperanno con i saluti d’indirizzo:

Francesco Gallo, Sindaco di Portocannone

Donato Toma, Presidente Giunta Regionale del Molise

Vincenzo Cotugno, Assessore Cultura e Turismo Regione Molise

Mariantonella Di Ielsi, Direttore Servizio Politiche Culturali Regione Molise

A seguire:

Apertura dei lavori,

Presentazione dei risultati di progetto

Ivana Mustillo, Local coordinator e responsabile del Progetto 3C Regione Molise

Interventi dei partner di progetto:

Investire in centri culturali multifunzionali

Antonella Presutti, Presidente Fondazione Molise Cultura

Sandro Arco, Responsabile del coordinamento Fondazione Molise Cultura

Il registro delle eredità immateriali del Molise (R.E.I.M), la piattaforma transfrontaliera 3C ed il valore delle industrie culturali e creative per i territori

Letizia Bindi, Dipartimento SUSeF Università degli Studi del Molise

Omerita Ranalli, Dipartimento SUSeF Università degli Studi del Molise

Francesca Di Virgilio, Dipartimento di Economia Università degli Studi del Molise

Il workshop si concluderà con la proiezione del videoclip realizzato nell’ambito del workshop “The music roots” da Roberto Napolitano, direttore artistico e Michele Messere, videomaker.

L’occasione sarà utile anche per parlare dei processi di capitalizzazione dei progetti tematici “3C” e “Due Mari” che rappresentano un importante driver per il territorio.