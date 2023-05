Cresce il porto di Termoli, Niro: "Programmazione e lavoro premiano sempre"

in espansione

in espansione gio 25 maggio 2023

TERMOLI. "Il porto di Termoli è in espansione, in questi cinque anni abbiamo invertito nettamente la rotta e rilanciato una realtà importante, fondamentale per la crescita della nostra Regione".

Commenta così l'esponente dei Popolari per l'Italia Vincenzo Niro gli ultimi dati AdSPMAM sui porti dell'Adriatico, che fanno registrare un +6% di ingresso di navi a Termoli nei primi 4 mesi del 2023 e un incremento della diversificazione di merci movimentate.

"In questi cinque anni - spiega l'ex assessore - abbiamo operato con determinazione e spesso lontano da riflettori e clamori. I lavori di dragaggio e ammodernamento del porto molisano stanno producendo i primi e inequivocabili risultati e i vantaggi economici per tutto il territorio potranno alla lunga essere davvero significativi. Senza dimenticare - aggiunge - la nuova stazione marittima che sarà inaugurata ufficialmente fra pochi giorni. Il percorso - conclude Niro - è stato ormai tracciato, bisogna proseguire verso tale direzione e verso un concreto rinnovamento delle nostre infrastrutture".