Progetto europeo "Framesport": Azienda di soggiorno in trasferta a Sarajevo

Termoli Il “meeting” internazionale dal 23 al 25 maggio in Bosnia ed Erzegovina

TERMOLI. L'allargamento dell'UE ai Balcani occidentali, le politiche giovanili attive contro la “fuga dei cervelli”, le modalità per conseguire gli obiettivi del “Green Deal europeo”: Patto verde europeo nella Macroregione adriatica e ionica. E ancora: i risultati del Progetto europeo “Framesport” di cui l’Aast del Molise è partner con l’App per i porti turistici.

Questi i temi al centro dell’Ottavo Forum Eusair (Strategia dell’Unione Europea) che ha preso il via a Sarajevo il 23 maggio scorso e si conclude oggi.

Presente l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise nell’ambito dell’Interreg dedicato allo sviluppo di una piattaforma Ict per la crescita dei piccoli porti dell’Adriatico. Negli spazi appositamente allestiti i rappresentati dell’Aast hanno esposto e consegnato le brochure di progetto.

L'ottavo Eusair Forum è organizzato dalla Direzione per l'Integrazione Europea del Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina con il Ministero degli Affari Esteri in stretta collaborazione con la Commissione Europea. Di interesse la sessione dedicata ai giovani e curata dall’Euroregione Adriatico-Jonica con segretario generale, il molisano Francesco Cocco. Tra i pilastri dell’Eusair ci sono i trasporti.

L'Eusair (Strategia dell’Unione Europea), nata nell'ottobre 2014, fa rifermento ad una regione di oltre 70 milioni di abitanti in dieci paesi con quattro Stati membri: Italia, Grecia, Croazia, Slovenia; cinque paesi candidati quali Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Macedonia del Nord e un paese terzo San Marino. Tutti collaborano su sfide comuni attorno a quattro pilastri principali: “Crescita blu", "Collegare la regione" (trasporti ed energia), "Qualità ambientale" e "Turismo sostenibile”.

L’Aast ha preso parte all’evento a Sarajevo per parlare di Interreg “Framesport” e del progetto legato all’App per la gestione dei porti turistici sviluppata dall’azienda molisana AfaSystem. Un evento di estrema importanza per l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo che ha potuto illustrare davanti ad una platea ampia e importante il progetto europeo a cui ha collaborato ed i risultati ottenuti: "È stata una tre giorni di confronto con altre realtà europee che ci permetterà di migliorare e crescere ulteriormente ma anche di farci conoscere con le iniziative realizzate”.