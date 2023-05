Anche l'ex sindaco Mario Bellotti si dimette dal direttivo del Cosib

TERMOLI. Lo scorso 31 ottobre fu il senatore Costanzo Della Porta, eletto a Palazzo Madama, da vicepresidente e componente del direttivo; pochi giorni fa il presidente Roberto Di Pardo e ieri è arrivata anche la lettera di dimissioni dell'ex sindaco di Guglionesi da componente del direttivo del Cosib. Anche in questo caso per motivi elettorali, sia recentissimi, che futuribili.

«Comunico le mie dimissioni irrevocabili dalla carica di componente del comitato direttivo del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della valle del Biferno, nominato nella seduta del Consiglio generale del 12.11.2020. Ciò perché, indipendentemente da cause di ineleggibilità alla carica di consigliere nella prossima consultazione elettorale regionale, peraltro di dubbia applicazione nei confronti di un componente del comitato direttivo, è in ogni caso mia intima convinzione che, cessata la carica di sindaco, è compito è responsabilità del neo eletto primo cittadino del Comune di Guglionesi assumere e operare scelte che incidono sul territorio e sulla comunità che egli amministra. Invito gli uffici e gli organi competenti a provvedere all'iscrizione della cessazione della mia carica di componente del comitato direttivo e a darmene cortese e tempestiva comunicazione».

Riscontro avvenuto nel pomeriggio di ieri.