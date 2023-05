Professionalità marittime in espansione e formazione

TERMOLI. Professionalità marittima in espansione e in formazione. Si svolgerà a Termoli, il corso gratuito per tecnico di coperta per la navigazione costiera.

Il corso è rivolto a 12 allievi scelti tra NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni in possesso dei requisiti e Giovani disoccupati di età compresa tra i 16 a 35 anni (34 anni e 364 giorni).

300 ore suddivise tra aula, esercitazioni e stage e, alla fine, sarà consegnato ai partecipanti l’attestato di frequenza.

Il corso sarà suddiviso in 4 moduli e 2 aree.

Salute, prevenzione e sicurezza e gestionale, mentre i moduli sono le operazioni di carico e scarico, La pianificazione delle operazioni di navigazione, le misure di prevenzione e sicurezza, le operazioni di navigazione.

Le iscrizioni sono aperte fino al 10 giugno.