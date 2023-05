Bandiera Blu a Termoli: "Ottenuta grazie all'ottimo lavoro di squadra"

Bandiera Blu a Termoli: "Ottenuta grazie all'ottimo lavoro di squadra"

TERMOLI. È stata issata questa mattina, venerdì 26 maggio, in piazza Sant'Antonio, la Bandiera Blu 2023. Un privilegio e un riconoscimento per il grande lavoro svolto dall'amministrazione Roberti, per la città di Termoli.

«Con questa Bandiera Blu abbiamo dimostrato la nostra storia, il mare- ha dichiarato il sindaco di Termoli Francesco Roberti- l'arte e i lavori messi in campo per ottenere una comunità sostenibile. A breve partiranno delle opere che renderanno, ancora di più, la nostra città eco-sostenibile. Abbiamo dovuto mostrare tutte le attività e iniziative messe in campo da questa amministrazione per fare in modo che il punteggio aumentasse. Tutto questo ha portato dei premi che hanno dimostrato alla Fee che Termoli stava raggiungendo degli obiettivi in un arco di due, tre anni, lavorandoci con serietà. Si aprono nuovi orizzonti, non dobbiamo mai smettere di sognare».

Prima della conferenza stampa, c'è stata la firma della convenzione tra il Comune di Termoli e l'associazione Plastic Free. L'associazione da sempre presente sul territorio è stata una dei tanti motivi che ha portato a Termoli, dopo anni, il riconoscimento della Bandiera Blu, a differenza del depuratore, gestito da Acea, che negli scorsi anni ha impedito questo importante sigillo.

«L'ottenimento della Bandiera Blu- ha sostenuto il vice sindaco Ferrazzano- è dovuto solo al nostro grande lavoro di squadra. Questa è la dimostrazione dell'unità della nostra amministrazione che sta portando avanti tutti i progetti che ci siamo impegnati a realizzare in questo mandato. Abbiamo dovuto ricucire i rapporti con la società che gestisce il depuratore. Rapporti che negli anni si erano deteriorati. Ci sono altri obiettivi che verranno messi in campo per una comunità più eco-sostenibile e provvederemo a ristrutturare la pista ciclabile che va da Madonna a Lungo fino a via Firenze e, andremo a collegarla fino a quella presente del Lungomare».

Sullo stesso pensiero dell'ottimo lavoro di squadra gli assessori Colaci, Ciciola e Barile, che hanno parlato dell'importanza che l'ottenimento della Bandiera Blu dà alla città di Termoli, soprattutto per quanto riguarda un turismo di eccellenza.

«Tutto questo è davvero un motivo di orgoglio- ha sostenuto l'assessore Barile- ed è un'opportunità importantissima per il territorio. Il lavoro non finisce al momento dell'ottenimento della Bandiera Blu, anzi da lì inizia. Siamo già al lavoro per quello che concerne la stagione Bandiera Blu che prenderà il via il 1°luglio».

L'assessore Rita Colaci ha ringraziato "tutti colore che hanno collaborato in maniera fattiva al raggiungimento di questo obiettivo. Ognuno di loro ha contribuito per ciò che riguarda le loro competenze".

«Vedere sventolare la Bandiera Blu sulle nostre spiagge- ha detto l'assessore Silvana Ciciola- è un'occasione grande per il turismo. Noi abbiamo lavorato molto con le scuole e sono state sempre presenti. Abbiamo parlato di ambiente, delle nostre spiagge e i risultati si sono visti. Abbiamo anche un progetto per le spiagge abili, abbiamo individuato anche un pezzo di spiaggia che ospiterà le persone con disabilità e le persone che non hanno problemi, ma tutti gli altri accessi verranno dotati di accessi per le persone diversamente abili».

Anche l'assessore Mottola si complimenta per il lavoro di squadra che ha portato a questo importante ottenimento. "Finalmente possiamo godere di questo orgoglioso riconoscimento. La Bandiera Blu fa sì che Termoli possa essere riconosciuta a livello nazionale ed essere appetibile per quanto riguarda il turismo".

"Non ci si arriva per caso ad avere questo riconoscimento- ha sottolineato il dirigente Bove- ci si arriva con l'impegno. Il ringraziamento va a chiunque abbia fatto qualcosa pert rendere questa città più bella, raggiungendo questo importante riconiscimento".