L'Anteas Molise in riunione a Termoli: «Generare fiducia per stare vicino a chi ha bisogno»

TERMOLI. Ieri mattina, presso l'hotel Meridiano, sì è tenuta la riunione del consiglio Anteas regionale del Molise, nonché dell'Anteas regionale Molise. «Due riunioni molto importanti per fare un riepilogo delle nostre attività nell'ultimo periodo dopo la pandemia – ha sottolineato Luigi Pietrosimone - sono stati approvati il bilancio consuntivo e il preventivo all'unanimità. Esaminate le problematiche esistenti e di attualità, che la pandemia prima e la guerra adesso con un ulteriore incremento dei problemi che in questi ultimi giorni ha portato con l’alluvione in Emilia Romagna, "Un vero disastro".

Cambiamenti che ci costringono a mutare la strategia, attraverso nuovi modi stare insieme, di essere vicini e anche di essere più autentici. L'importanza di comunicare che è una delle condizioni dello stare insieme. Perché comunicare significa condividere le iniziative. Un ringraziamento va a tutti i partecipanti; un ulteriore ringraziamento va al segretario generale della Usi Cisl Abruzzo-Molise Gianni Notaro, al segretario organizzativo della Fnp -Cisl Abruzzo-Molise Angelo Palladino, al coordinatore della Fnp-Cisl del Molise, Riccardo Mascolo, alla coordinatrice di Genere del Molise Concetta Vitale, al presidente dell'Adiconsum Molise Giovanna Testa, alla nostra vice presidente Anteas Regionale Molise, Elisabetta Macari nonché portavoce del terzo settore Molise e non per ultimo alla dottoressa Maria Di Bona, nostra responsabile commercialista. Concludendo dico a noi tutti responsabili che dobbiamo essere ottimisti, soprattutto tra di noi per poter dare fiducia e aiutare i più bisognosi. Un fraterno saluto», queste le parole del presidente Anteas regionale Molise, Luigi Pietrosimone.

