Il "Registro delle Eredità Immateriali del Molise" presentato a Portocannone

PORTOCANNONE. Pomeriggio impegnativo, anzi impegnato, ieri a Portocannone. «Abbiamo avuto l’onore di ospitare la presentazione del Registro delle Eredità Immateriali del Molise, una piattaforma informatica nata dalla collaborazione di Regione Molise e Unimol. Il Reimm è un portale in cui confluiscono, in un network virtuoso, tutte le “imprese” che fanno cultura nella nostra regione - suddivise per aree geografiche e macro-tematiche - avvinte e proiettate tutte nella dimensione di internazionalità conferito loro dalle partnership con Albania, Montenegro in seno al programma Interreg-Ipa Cbc», ha riferito l'assessore alla Cultura del comune arbereshe, Valentina Flocco.

«Una vetrina d’eccellenza per il nostro Molise (il terzo in Italia a dotarsi di questo strumento, insieme a Lombardia e Sicilia) un’occasione preziosa per Portocannone, che avrà, al pari delle altre comunità regionali, una sezione implementata con contenuti dedicati alle nostre tradizioni.

L‘obiettivo, loro e nostro, è quello di fare cultura nei territori».

Galleria fotografica