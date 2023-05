Autobus Gtm in panne e studenti in ritardo

TERMOLI. Sono sempre più le segnalazioni che arrivano nella nostra redazione, da parte di cittadini e genitori che lamentano le condizioni fatiscenti del servizio di trasporto urbano. Circolari che cadono a pezzi, fatiscenti e vetusti.

Ma quando a preoccupare sono le condizioni del motore, tutto cambia, e il campanellino d'allarme diventa d'obbligo. I genitori, infatti, se non verranno effettuate le revisioni su ogni mezzo, procederanno per vie legali.

«Gentile direttore. I nostri ragazzi da settimane lamentano il malfunzionamento delle circolari locali della ditta Gtm che si occupa del trasporto urbano nella nostra cittadina, per il loro stato abbondantemente usurato e non parliamo di carrozzeria ma dei motori.

Da settimane lamentano continue fermate che comportano ritardi per l'entrata a scuola. Le circolari si fermano, puzzano di bruciato, rallentano e ripartono con fatica causando ai ragazzi uno stato di apprensione tanto da chiamare i genitori, per farsi riprendere e accompagnare a scuola.

Sembra esagerato ma non è da escludere nulla. Sulle circolari ci sono i nostri giovani, gli abbonamenti sono strapagati e come genitori vogliamo innanzitutto la sicurezza oltre la certezza della funzionalità degli stessi.

Questa circolare stamani si è fermata ed è ferma in via Catania dove diversi genitori hanno lasciato il posto di lavoro o gli impegni per soccorrere i propri figli e portarli a scuola.

La cittadinanza chiede la revisione di ogni mezzo alla ditta menzionata o verrà citata per danni.

Restiamo in attesa di risoluzione e garanzia di quanto richiesto».