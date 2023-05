Il docufilm dedicato a Mimmo Farina conquista un premio cinematografico

Per non dimenticare dom 28 maggio 2023

TERMOLI. «Abbiamo vinto! "Milano calibro: le ore del destino" miglior documentario al Vespertilio Awards 2023! Emozionata e super felice». Con questo messaggio social, la regista M. Deborah Farina ha reso noto il successo ai Vespertilio Awards, riconoscimento cinematografico italiano del panorama Horror, Giallo, Thriller, Noir, Fantascientifico e Dark Fantasy.

La regista M. Deborah Farina – stesso cognome ma nessuna parentela – ha dedicato a Mimmo Farina il documentario «Milano calibro 9: le ore del destino», inserendo una richiama alla memoria di Mimmo nei titoli di coda.

M. Deborah Farina è regista, autrice e studiosa di cinema underground. Scrive diversi testi tra cui Filmakers. Le storie del cinema indipendente e Rockumentary & Concert Film, Manuale del Cinema Rock. Allieva del leggendario regista americano Albert Maysles, realizza film e documentari: da Paranoyd (noto come il ‘caso del cinema indie italiano’), a Anarchitaly, trasposizione della retrospettiva “Orizzonti” di Venezia.68, a Down by Di Leo. Viaggio d’amore alla scoperta di Fernando Di Leo.

Mimmo avrebbe compiuto 51 anni pochi giorni fa, l’avvocato come è noto è deceduto nella notte tra il 9 e il 10 ottobre, nella Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove era stato ricoverato poco meno di 5 mesi prima, per le conseguenze dello schianto avuto in bici contro un camion fermo in via Elba, mentre si stava recando a fare la dialisi all’ospedale San Timoteo, ma il destino ha scelto per lui la strada del Paradiso.

Il ricordo venne diffuso a Torino, al Festival del Cinema, nel novembre scorso.