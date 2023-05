Finalmente la primavera mostra il suo vero volto, Termoli torna a saggiare il giusto clima

TERMOLI. Finalmente, dopo un mese di maggio caratterizzato da un clima piuttosto anomalo per la tarda primavera e di certo non possiamo lamentarcene, visti i drammi subiti altrove, l'ultimo fine settimana del mese è stato un preludio a quella che potrà essere la stagione estiva.

Un centro preso d'assalto nel tardo pomeriggio di oggi, complice la bella giornata ovviamente, ma non solo. Numerose le iniziative che hanno contraddistinto il weekend, dal mattino, peraltro e ciliegina sulla torta, all'imbrunire, la musica che ha accompagnato il magistrale tramonto in riva all'Adriatica.

"Musica in centro", proprio come la denominazione dell'evento rinviato il Primo maggio, proprio a causa del maltempo. Location privilegiate come Corso nazionale, via Fratelli Brigida, Piazza Duomo, largo a Piè di Castello e piazza Insorti d'Ungheria per radunare chi passeggia offrendo gratuitamente il talento di musicisti e anche il divertimento con gli artisti da strada. Una formula tanto collaudata quanto apprezzata, ci piacerebbe che lo stesso piglio fosse adoperato anche per il decoro urbano, ma lasciamo ora le note stonate.

Resta sullo sfondo la capacità di attrattiva della nostra città, già tanti i turisti e i visitatori che hanno fatto capolino, come per ribadire, Termoli sia pronta all'estate 2023. L'auspicio è questo.

Galleria fotografica