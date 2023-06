Merenda nell'oliveta: l'importanza dell'olio Evo e della dieta mediterranea

TERMOLI. Rimandata di una settimana per via delle condizioni meteo avverse, si è tenuta, nella nuova area comunale denominata Parco degli Olivi in via Volturno nei pressi della parrocchia Santi Pietro e Paolo, l’evento “Merenda nell’uliveta”, una giornata dedicata alle famiglie per riscoprire vecchie e antiche tradizioni culinarie e storiche su un alimento di cui il Molise è produttore di qualità, l’olio molisano.

A fare gli onori di casa il dottor Nicola Malorni, consigliere comunale e vice presidente nazionale dell’Associazione “Città dell’Olio”. Diversi sono stati i momenti di confronto e degustazione. Si è iniziato con lo Story Telling di Nicola Malorni per poi proseguire con il tema "Conosciamo le proprietà nutraceutiche dell'Olio Evo" e a parlarne il dottor Giovanni Fabrizio che abbiamo ascoltato anche in una intervista nella quale ci ha raccontato tante cose belle e importanti non solo del nostro olio, un vero toccasana per la nostra salute, ma anche di altri prodotti della nostra terra che sono salutari allo stesso modo dell’olio.

Dopo gli assaggi degli oli, un gustosissimo "AperitOlio” con le amiche e gli amici del Parco. Nel pomeriggio si è tenuto un laboratorio didattico ed esperienziale di Mindfuklness tra gli olivi.

Alla “Merenda nell'uliveta” ha partecipato anche Pasquale Di Lena, ideatore e fondatore della Città dell’Olio. La manifestazione è stata organizzata dalla Città dell'Olio, e patrocinata dal Comune di Termoli, con la collaborazione di Kairos, Lilt, Fondazione Italiana Sommelier.

