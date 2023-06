Comunità energetiche: il progetto avanza all'istituto Majorana

Comunità energetiche: l'intervista all'ingegner Paolo Marinucci

TERMOLI. Si torna a parlare di ambiente, oggi che ne è la giornata mondiale, lunedì 5 giugno. Ma c'è chi di ambiente ha discusso, trattato e studiato per un intero anno, come i ragazzi dell'istituto tecnico industriale Majorana di Termoli, impegnati sulle "comunità energetiche".

La crisi che stiamo vivendo chiede, con urgenza, una transizione energetica per costruire un nuovo modello di organizzazione sociale, basato sulla produzione e sul consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili, che ispiri un modo di abitare più sostenibile.

Si tratta, da un lato di porre attenzione alla massima efficienza energetica e alla riduzione dei fabbisogni energetici durante la costruzione o la ristrutturazione di un edificio, dall’altro di perseguire la condivisione delle risorse disponibili al fine di ridurre il proprio impatto ecologico aumentando la convivenza sociale.

Ogni comunità ha le proprie caratteristiche specifiche, ma tutte sono accomunate da uno stesso obiettivo: autoprodurre e fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili ai propri membri. Di comunità energetiche se ne parla già da tempo nel progetto promosso dall’istituto tecnico “E. Majorana”.





Al Majorana si è suggellato e approvato il patto di collaborazione sul progetto presentato dalla scuola con la dirigente Maddalena Chimisso, il professore Paolo Marinucci coordinatore progetto, i Strazza, Marianna Giordano, Antonella Primiano, Gennaro Iacampo e Antonio Spina e una ventina di studenti che hanno collaborato fattivamente.

Presenti Stefano Pizzuti, Director of Smart Energy Division at Enea Roma, oltre all’Amministrazione comunale, che ha letto ai ragazzi e ai presenti una delle parti più esplicite dell’accordo firmato per l’approvazione del progetto. Grazie a questo progetto, Termoli conquista posizioni di rilievo nel panorama delle comunità energetiche.

La nostra città, quindi, verrà presa ad esempio quando si parlera di risparmio energetico, di comunità energetiche, oltre a questo la speranza è quella di creare un cambiamento concreto nel nostro territorio mediante la realizzazione appunto della comunità energetica che porterà benefici ambientali, sociali e culturali.

Abbiamo ascoltato la dirigente del Majorana Maria Maddalena Chimisso e il coordinatore del progetto, il professore Paolo Marinucci.

Galleria fotografica