Con la benedizione dei Carretti parte la lunga giornata della Carrese a Portocannone

PORTOCANNONE. È arrivato il grande giorno della Carrese a Portocannone: oggi pomeriggio in gara Giovani, Giovanotti e Xhuventjelvet.

Entra nel vivo la festa patronale a Portocannone. Ieri, in occasione della Pentecoste, si terranno le Sante messe e la benedizione e vestizione dei bambini, proseguito poi, alle ore 20:30 con l'evento enogastronomico e musicale "Aspettando la corsa dei carri", a cura della pro loco. La benedizione dei carretti, l'estrazione dell'ordine di partenza e corsa dei carretti, si sono tenuti dalle 10:30, mentre dalle 12 si provvederà all'estrazione dell'ordine di partenza dei carri e alle 15:30 dopo aver ricevuto la benedizione, inizierà la corsa 2023.

Dopo la corsa, la cittadinanza accoglierà i pellegrini di Fresagrandinara e la serata proseguirà con il Dj set from Villa Paraiso on tour. La banda della città di Bari arriverà a Portocannone martedì 30 maggio in occasione della solennità della Beata Vergine Maria di Costantinopoli che, dopo la messa e la preghiera per i defunti presso il cimitero, allieterà la comunità con un giro festoso per le strade del paese. Sante messe e giri bandistici, fino alle ore 18 con lo spettacolo di fuochi pirotecnici, mentre alle 21:30 si svolgerà il concerto lirico-sinfonico "Città di Bari e the Tenors", e a seguire la proiezione del video della corsa dei carri 2023 e altri fuochi pirotecnici.

Il 13 giugno, in occasione della festività di Sant'Antonio da Padova, Portocannone accoglierà i Cugini di Campagna in concerto.

Galleria fotografica