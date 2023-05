La stagione balneare sta per entrare nel vivo: prenotazioni, tariffe e costi nei lidi

TERMOLI. Facoltativa dal primo maggio, è decollata ufficialmente già negli ultimi due fine settimana del mese, quelli che l’ordinanza balneare regionale rendeva obbligatori ai lidi della costa molisana, la stagione turistica 2023. Ora si guarda al primo vero banco di prova, il ponte del 2 giugno.

A Termoli e Campomarino sventolerà anche la Bandiera Blu, e se per la località più a Sud del Molise non è una novità, per la principale città del territorio è un gradito ritorno.

Ma come andrà quest’estate?

Prenotazioni e prezzi sono la cartina di tornasole della tarda primavera, anche perché è noto che da maggio, ormai, ogni spiraglio di sole è quello giusto per cominciare a mettere a punto la tintarella.

Intanto, i clienti affezionati sono pressoché blindati. In alcuni stabilimenti balneari sono stati praticati degli aumenti, ma gli abbonamenti stagionali sono stabili.

A incidere maggiormente sono stati gli aumenti della Tari e dei canoni di concessione, ma resta il dato delle forniture, che negli ultimi due anni sono cresciuti come livello di prezzi.

«Le prenotazioni stanno andando abbastanza bene, si sono riprese dopo un periodo di stasi, dovuto al maltempo. Aumenti di prezzi ci sono, ma cerchiamo di adeguarci ai costi più alti, anche quelli energetici non sono tornati sui livelli precedenti al picco».

In base alle testimonianze che abbiamo raccolto, tra vari balneari e rappresentanti di categoria presenti sulla costa, il trend è simile tra i due lungomari, Nord e Sud.

Anche le materie prime restano un nodo da affrontare per gli imprenditori, insomma, un servizio che deve mediare tra sostenibilità economica e accoglienza, senza “rifarsi” completamente sulla clientela. La media è nell’ordine del 5-10%, con qualche eccezione più alta. Si cerca di non penalizzare i “giornalieri”, che coinvolgono più turisti che vengono da fuori e “oliano” la filiera turistica.

Il solo canone di concessione, per tornare ai costi, è stato maggiorato del 24%.

Una intesa tra lidi anche per la gestione del Salvamento, che le norme rendono particolarmente ferreo, ci si affida a società e cooperative, non più con la classica assunzione singola, un ulteriore modo di professionalizzare anche l’aspetto importante della sicurezza.