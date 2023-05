Migliorare l'efficientamento energetico, nasce "Smartport"

TERMOLI. Si terranno martedì 30 alle 17:30 e mercoledì 31 alle 9:30 i due eventi nell’ambito del programma Interreg - Ipa Cbc Italia-Albania-Montenegro, il progetto Smartport coinvolge i porti dell'Adriatico meridionale e del Mar Ionio, con l’obiettivo di migliorarne l’efficientamento energetico.

Attraverso l'introduzione di sistemi di illuminazione a Led eco-sostenibili e l'adozione di strategie energetiche innovative, Smartport punta a ridurre il consumo di energia e le emissioni di Co2 dell’area, nonché a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili.

A livello locale, riveste particolare importanza la Tavola rotonda: “Il Sistema Portuale propulsore di sviluppo sostenibile” che si svolgerà presso la Casa Museo Stephanus, a Termoli in Piazza Duomo, nella giornata di martedì 30 maggio, ore 17:30-19:30. Un evento per coinvolgere gli attori locali su tematiche attuali e funzionali alla crescita e allo sviluppo del Territorio: partendo dall’azione pilota condotta dal Comune di Termoli, nell’ambito del progetto Smartport, si parlerà di Comunità Energetiche, nuovi trend di turismo e fondi pubblici (aziende ed enti del terzo settore) con focus Transizione Ecologica.

Nella giornata a seguire, mercoledì 31 maggio, ore 9:30-13, presso la Sala Consiliare del Comune di Termoli, si terrà un evento di respiro transazionale: la Conferenza Internazionale, volta a coinvolgere operatori specializzati del settore, mira a facilitare il trasferimento di buone pratiche, anche nell’ambito del progetto Smartport. Per incentivare la collaborazione e il networking tra gli operatori, una sessione del workshop sarà dedicata ai fondi europei a focus ricerca e sviluppo, soprattutto su ampia scala. Tra i relatori, la figura di spicco del dr. Francesco Matteucci - European Innovation Council (Eic) Program Manager materiali avanzati per la sostenibilità energetica e ambientale.

Per entrambi gli eventi è prevista l’attivazione della modalità ibrida di organizzazione ibrido (in presenza e online) per facilitare il coinvolgimento di attori provenienti dall’intero territorio regionale, nazionale e internazionale.