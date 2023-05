È salito in cielo a 10 anni: la palestra di via Po sarà intitolata al piccolo Manuel De Gregorio

Per non dimenticare

Per non dimenticare lun 29 maggio 2023

TERMOLI. A poco più di sei mesi dal 21 novembre 2022 la città tornerà a rendere omaggio al piccolo Manuel De Gregorio. Quel giorno venne a mancare il bimbo di dieci anni frequentava la classe 4^ B del plesso di via Po dell’istituto comprensivo “Achille Pace”, e all’epoca la dirigente scolastica Luana Occhionero, il personale scolastico e Ata, maestre e compagni diffusero questo ricordo affettuoso: «Caro Manuelito, sei arrivato tra noi e con i tuoi grandi occhi sorridenti hai illuminato le nostre giornate e come un raggio di sole hai scaldato i nostri cuori. Vogliamo dirti grazie perché ci hai insegnato il coraggio e la forza della vita. Vogliamo ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi, che come allora ci ascolti, ancora sorridi. Un caloroso abbraccio ai tuoi meravigliosi genitori e al tuo piccolo fratellino da tutto l'istituto comprensivo Achille Pace», rivolto alla mamma Teresa, al papà Antonello e al fratellino Jacopo.

Su proposta della dirigente scolastica Luana Occhionero, è stato deliberato dal Consiglio d’istituto «Necessario intitolare la palestra del plesso della scuola primaria di via Po a Manuel De Gregorio, al fine di mantenere vivo il ricordo e consegnarne le tracce alle generazioni di studenti che da qui in avanti frequenteranno l'istituto comprensivo "Achille Pace". La famiglia dell'alunno scomparso ha mostrato apprezzamento per l'intitolazione. Nel collegio docenti che si era riunito pochi giorni dopo la scomparsa, il dirigente scolastico Luana Occhionero ha sottolineato, proponendolo, che in sua memoria appare come un gesto giusto e doveroso il riconoscimento di volerlo ricordare attraverso l'intitolazione della palestra della scuola primaria. Documenti che sono stati poi trasmessi al Comune di Termoli, che con delibera di Giunta di pochi giorni fa ha accolto l'istanza dell'istituto comprensivo "Achille Pace".

Ora, a distanza di poco più di sei mesi, a Manuel sarà intitolata la palestra della scuola di via Po, richiesta formulata dalla dirigente scolastica Luana Occhionero e accolta dalla Giunta comunale, motivato dal fatto che «La prematura dipartita del piccolo Manuel De Gregorio ha colpito grandemente la sensibilità sia dagli scolari, sia dal corpo docenti».

La cerimonia di intitolazione dovrebbe essere fissata per mercoledì 7 giugno.