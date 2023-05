Farmaci per trattamenti a pazienti di fuori regione, Gemelli Molise ottiene la sospensiva al Tar

CAMPOBASSO. Il Tar Molise accoglie l’istanza cautelare di sospensiva del decreto n. 5 del commissario ad acta Donato Toma e tutta una serie di atti di Asrem e Regione, fissando l’udienza di merito al 21 febbraio 2024 presentata dal Gemelli Molise Spa, nel braccio di ferro imbastito negli ultimi mesi con Palazzo Vitale.

Con decreto n. 5 del 13.2.2023 il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise ha proceduto a modificare la gestione del sistema unico, centralizzato, degli acquisti dei farmaci oncologici ad alto costo e oncologici innovativi da somministrarsi in strutture quali quella della ricorrente, in forza del quale l’Asrem era stata individuata come delegata per il reperimento e acquisto dei detti farmaci, con la copertura della relativa spesa; ad istituire, per l’effetto, un regime differenziato a seconda della provenienza del paziente, mantenendo la delega delle dette funzioni in capo all’Asrem per i soli pazienti residenti in Molise, ed eliminando invece tale previsione, a decorrere dal 1° aprile 2023, per quelli extraregionali.

I giudici hanno esaminato i successivi provvedimenti con i quali la Regione Molise e l’Asrem hanno stabilito, in attuazione del medesimo decreto commissariale che, nelle more di eventuali specifici accordi interregionali per la gestione degli assistiti in carico presso centri di cura extraregionali, la Gemelli Molise sarà tenuta ad inviare la richiesta dei farmaci da somministrare ai pazienti residenti fuori Regione alla Asl di residenza del singolo assistito, specificando che “l’ordine, il ricevimento della fattura e la sua liquidazione sono a carico dell’Asl di residenza”.

Il Gemelli Molise spa aveva lamentato, in particolare, che l’adozione dei provvedimenti impugnati ha posto repentinamente a rischio la tempestività, continuità ed efficacia delle terapie per i pazienti extraregionali attualmente in cura, in tutti i casi in cui le singole Aziende Sanitarie di provenienza di tali pazienti non si adoperino in concreto con la necessaria prontezza per procurare preventivamente alla struttura ricorrente i farmaci ad alto costo necessari per le terapie di volta in volta da somministrare.