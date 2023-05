Carrese di Portocannone: in trionfo i colori arancioni degli Xhuventjelvet

Partiti alle 17.22, dopo quasi due ore dalla benedizione fissata alle 15.30, ma impartita dopo, Carri e cavalieri della Carrese di Portocannone. In testa come da ordine derivante dal sorteggio gli arancioni dell'associazione Xhuventjelvet, quindi Giovanotti e Giovani.

Incredibile il pathos in paese, nelle prime fasi i Giovani sopravanzano il carro giallorosso e si portano in seconda posizione, ma in testa restano saldamente al comando gli arancioni, che trionfano entrando in piazza.

Primi gli Xhuventjelvet, quindi i Giovani e subito dietro i Giovanotti.

Galleria fotografica