Panchine fronte mare nel borgo antico

TERMOLI. Il presidente dell’associazione Creamar e dell’Info Point Termoli Turistica, Antonella Cremonesi, unitamente ad alcuni residenti di via Federico II di Svevia, hanno fanno richiesta all’assessorato Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Termoli proponendo di abbellire con arredi urbani, l’ultimo tratto di via Federico II di Sveva per rendere il borgo più accogliente per la stagione estiva. «La proposta è stata accolta di buon grado dall'amministrazione e dal settore Lavori pubblici, i cui operai effettuato l’installazione, si ringrazia per la loro disponibilità.

Con uno spirito di collaborazione e di partecipazione tra l’associazione che ha fornito a proprie spese le fioriere in terracotta, come previsto da regolamento comunale, alcuni residenti che hanno contribuito all’acquisto della terra e dei fiori e gli assessorati ai Lavori pubblici e Urbanistica che hanno fornito le panchine, è stato abbellito e reso più accogliente, rendendogli giustizia, un tratto del borgo antico spesso dimenticato ma che è di grande passaggio per turisti e cittadini che dal porto accedono al Borgo Antico e viceversa, creando un grazioso salottino, considerando anche che è stato ripristinato il passaggio tra il Borgo Antico e la passeggiata dei trabucchi.

Dimostrazione che con le idee e suggerimenti dei cittadini e l’ascolto da parte della Pubblica Amministrazione con una fattiva e reciproca collaborazione, si può rende il Borgo Antico ancora più bello ed accogliente creando dei piccoli salottini con fioriere e panchine anche in altre zone dello stesso per godere al meglio delle bellezze del borgo. Gli arredi verranno rimossi a fine settembre per consentire ai residenti di parcheggiare per il periodo invernale». Inoltre, per smorzare le polemiche sul nascere circa la direzione della posizione delle panchine (tra l’altro come le due panchine posizionate alla Torretta Belvedere), si precisa che la scelta è stata presa per motivi di sicurezza poiché nel borgo, nel periodo estivo (1 giugno-30 settembre) in cui è zona pedonale, possono comunque transitare gli autoveicoli dei residenti, turisti ed attività per il solo carico e lo scarico, e per evitare assembramenti di persone sulla carreggiata qualora le panchine fossero rivolte verso la strada.

Oltre al fatto che così posizionate si crea un salottino naturale delimitato su 3 lati dal muraglione che consente alle persone di sostare, godersi l’alba o le stelle in tutta sicurezza e tranquillità oltre che a rispettare la privacy dei residenti dirimpettai.

Galleria fotografica