Azienda di soggiorno: il Molise presenta eventi e attività

TERMOLI. “Il Molise presenta eventi, attività e altro”, il titolo dell’iniziativa di “follow-up” dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise che fa seguito alla promozione del Molise nelle fiere e saloni del turismo nazionali e internazionali, nell’ambito del progetto “Le Autentiche Emozioni del Molise”.

Si tratta di una “vetrina” delle attività e iniziative che si svolgeranno nel corso dell’estate 2023 nei paesi molisani.

L’evento di “follow-up”, azione promozionale realizzata come richiamo di attività svolte in precedenza, ha come obiettivo la connessione tra la costa molisana e le aree interne tra Borghi, siti archeologici, percorsi naturalistici e sportivi, visite guidate nei Monumenti di grande interesse storico-architettonico.

Il progetto alla base dell’evento punta ad allungare il periodo di “incoming” del turismo estivo e amplificare il “brand” Molise.

L’evento dell'Aast si terrà il primo luglio a Termoli, con il litorale già pieno di turisti, come volano per la mobilità dei viaggiatori verso l’interno del Molise, territorio sempre più coinvolgente e attrattivo. Durante la manifestazione, difatti, saranno presentate tutte le attività e iniziative in programma durante il periodo estivo.

Gli interessati potranno inviare un modulo di adesione all’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo entro le ore 12 del 7 giugno prossimo.