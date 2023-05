Karin e Wiljo: per i due turisti olandesi il Molise è una bomboniera da godersi pian piano!

MOLISE. Si prevede un’estate piena di arrivi. Turisti da tutto il mondo stanno provvedendo a organizzare le loro vacanze. Il Molise è una delle mete italiane più appetibili e condivise. Un’attenta politica comunicativa da parte dell’assessorato regionale al turismo e cultura guidato dell’assessore Vincenzo Cotugno, le decine di trasmissioni televisive, l’interconnessione positiva mai autoreferenziale di decine di associazioni, hanno esaltato la bellezza dei paesaggi, l’eccellente biodiversità che determina un cibo decisamente attrattore, la cordialità della gente.

Quest’ultima, vero traino per un deciso trend positivo che si attesta in un più 25% rispetto agli anni passati, pre e post covid 19, la vera carta vincente che porterà nuova linfa a operatori del settore turistico e culturale della regione, e non solo “Una vera piccola bomboniera da godersi pian piano” le parole, piene di sincera espressività di giubilo, da parte di Karin e Wiljo, turisti Olandesi che nel sentir parlare di sostenibilità ambientale, biodiversità e paesaggi mozzafiato, hanno deciso di tastare con i “piedi”, visto che trattasi di camminatori incalliti, le voci che del Molise ne decantavano la bellezza. Partiti dall’Olanda, hanno fatto tappa a Sepino dove hanno posto le ferme basi della loro Roulotte, in pieno bosco libero a confine con la Campania, per poi attraversare a piedi l’intero Molise.

Un tour di una decina di giorni che ha visto e vedrà tappe del loro cammino in Sepino, il Parco Archeologico, il Matese con Guardiaregia, San Polo Matese, Civita di Bojano, Bojano, Campobasso per poi seguire il fiume Biferno sino ad arrivare a Termoli. Proprio a Civita di Bojano un temporale ha magicamente “costretto” i due “viandanti” ad una sosta riparatrice dalla pioggia. Un riparo d’eccezione quale il gazebo esterno della trattoria “Il Borgo Antico” di Filindo ed Antonella. L’occasione ha permesso l’incontro con Franco Valente, Maurizio Varriano, Angelo Niro che nell’ospitarli al loro tavolo hanno determinato la scelta di un percorso che vedrà i due “nuovi amici” attraversare anche la Valle del Volturno e scoprire le Mainarde, non prima di una puntata in alto Molise. “Saremo costretti a rimanere più a lungo ma ne varrà la pena. La vostra disponibilità ed accoglienza ci lascia senza parole e ne faremo tesoro per considerare lo spronare e consigliare ai nostri amici la venuta in Molise. Saremo costretti ad imparare l’italiano ma ne varrà sicuramente la pena” a bocca piena le parole di Wiljo, funzionario e docente. Una scorpacciata di prodotti molisani, dal pane di Macchiagodena ai latticini, alla frittata di Montaquila preparata dai rinomati F.lli Ricci ed offerta da Angelo, alla tintilia, ai prodotti idroponici di CiBi Molisani, i gustosi primi piatti preparati sapientemente e tradizionalmente da Antonella, ed il gioco è fatto. “Ci parlavano del vs cibo ma mai avremmo pensato di trovare tanta concreta eccellenza. Ne siamo fieri e tale esperienza ci consentirà di favorire l’amplificazione emotiva e sensoriale di un Molise inconsapevole ma decisamente attrattivo” così Karin, professionista apprezzatissima in Olanda e non solo. Tra una parola e l’altra Franco Valente racconta la grandezza del luogo in cui ci si trova e non consente ai due di essere estranei alla storia. Il fascino del racconto nonostante la traduzione di Maurizio non perde fascino e Karin chiede di poter essere connessa con il gruppo in futuro.

Un altro bicchiere di tintilia, un sorriso, le frizzanti battute di Filindo, la serietà composta di Angelo e si fa sera. I due amici olandesi riprendono il cammino, non prima di godere di una visione paradisiaca dettata da tartufi da oltre 400 grammi cadauno e della foto che sugella il patto di amicizia. “Thank you very much for your hospitality and it was a joy to meet you! Greetings, Karim and Wiljo” il messaggio da lì a pochi minuti. Il Molise è un sogno per tutti, non solo per Francesco Jovine, che lo si sappia raccontare e che non lo si distrugga a causa di bruschi risvegli.