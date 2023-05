Emergenza alluvione: gli "angeli azzurri" della Misericordia in missione a Faenza

La partenza dei mezzi della Misericordia, volontari in missione nell'Emilia-Romagna alluvionata

TERMOLI. Sono arrivati nella serata di ieri i 4 mezzi e i dieci volontari della Misericordia di Termoli, partiti dalla sede della Confraternita nella tarda mattinata, varcando il cancello di via Biferno, in direzione Forlì.

Base logistica da cui poi secondo le indicazioni di Protezione civile e della Confederazione delle Misericordie, che sta ruotando gli organici nell'Emilia-Romagna alluvionata, si dislocano dove c'è l'emergenza da tamponare.

Stamani i volontari sono al lavoro a Faenza, una delle località più colpite dal disastro avvenuto nel drammatico mese di maggio.

«Non potevamo mancare, anche perché è stata la Confederazione delle Misericordie che ci ha dato la possibilità di poter offrire il nostro contributo alla gente alluvionata dell'Emilia-Romagna, allertandoci come unità di Protezione civile. Stiamo partendo a scaglioni e ora tocca a noi, metteremo a disposizione soprattutto la manovalanza, con un congruo numero di volontari, circa una decina, e nel nostro piccolo speriamo di dare una mano concreta. Siamo sempre pronti e all'erta, anche con gli eventi alluvionali e gli allagamenti del basso Molise, nel resto della regione, in Italia e anche all'Estero, pronti a darci da fare in caso di emergenze causate dalle calamità naturali», aveva sottolineato ieri il Governatore Romeo Faletra.

Galleria fotografica