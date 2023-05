Giornata mondiale senza tabacco: le iniziative della Lilt

TERMOLI. Il fumo è un problema che riguarda tutti, pertanto il coinvolgimento della popolazione è più che mai indispensabile per opporsi alle invadenze degli interessi della filiera del tabacco che impattano sulla salute, sull’ambiente e sul nostro futuro.

E la Giornata Mondiale Senza Tabacco, promossa dall’Oms e sostenuta da Istituzioni Sanitarie e associazioni impegnate nella lotta al tabagismo, compresa la Lilt è ogni anno l’occasione per riportare l’attenzione sulle minacce del fumo e spronare i cittadini a collaborare attivamente nella creazione di un mondo libero dal tabacco, per davvero.

Quest’anno la Lilt di Campobasso, oltre a rinforzare il proprio impegno nella comunicazione sul tema, negli interventi di prevenzione primaria e nel sostegno offerto ai fumatori desiderosi di smettere e a portare questi messaggi nelle scuole con una partecipazione attiva, promuove la raccolta firme "Appello a creare un ambiente senza tabacco e la prima generazione europea libera dal tabacco entro il 2030" al fine di aumentare l’impegno nella difesa dell’ambiente e creare la prima generazione libera dal tabacco entro il 2030 vietando la vendita di prodotti a base di nicotina ai nati dopo il 2010. La petizione, coordinata in Italia dall’Istituto Mario Negri di Milano e Società Italiana di Tabaccologia (Sitab), utilizza il meccanismo “Iniziativa dei cittadini europei” (Ice), che obbliga la Commissione Europea a prendere in considerazione qualsiasi iniziativa che raccolga un milione di firme in almeno sette paesi europei. In Italia la soglia minima di adesioni è 54.000 firme. L’obiettivo è raccogliere 1 milione di firme a livello europeo entro il 15 gennaio 2024.

La sottoscrizione può essere effettuata scansionando il qr-code presente sulla locandina o collegandosi al sito https://eci.ec.europa.eu/029/public/#/screen/home. L’invito è rivolto a tutti perché sostenendo questa iniziativa si può contribuire a salvare le nuove generazioni dalla dipendenza dalla nicotina e contrastare con maggior decisione i danni ambientali causati dai prodotti dell'industria del tabacco.

