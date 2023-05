Dal primo giugno l'isola pedonale al borgo antico

TERMOLI. Un recall molto importante, per tutti: turisti e residenti, istituzioni e chi frequenta sporadicamente la perla medievale di Termoli: il borgo antico.

Scatta domani, primo giugno, la nuova disciplina viaria relativa a circolazione e soste nel paese vecchio, con l’entrata in vigore dell’ordinanza a firma del segretario comunale Domenico Nucci, che introduce l’area pedonale, già sperimentata in alcune giornate dei ponti e dei weekend di aprile e maggio.

«Volontà dell'amministrazione, anche per la prossima stagione balneare, di sostenere l’economia locale mediante il buon funzionamento delle attività commerciali e cercare soluzioni in merito; visto quanto già predisposto per la scorsa stagione balneare, anche mediante una specifica limitazione del traffico veicolare privato sia di attraversamento che di destinazione, nelle zone centrali; ritenuto di favorire l’economia locale, soprattutto nel periodo estivo, limitando per l’anno in corso, l’accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato del Borgo vecchio – “A1” dal primo giugno al 30 settembre 2023; in deroga all’art. 3 del Disciplinare per l’accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato del Borgo vecchio – “A1”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 24/05/2019; l’accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato del Borgo vecchio – “A1” saranno regolamentate conformemente a quelle dell’area pedonale nei periodi indicati, con eccezione dei veicoli in uso ai disabili, dei veicoli di emergenza e soccorso, dei veicoli dei residenti e dei dimoranti diretti alle proprietà private di rimessaggio, nonché dei veicoli autorizzati degli organi di polizia preposti alla vigilanza, fatte salve le necessità contingenti valutate nelle singole circostanze dagli organi di polizia stradale».