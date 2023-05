Parcheggi a pagamento: dal primo giugno scattano tariffe e orari estivi

TERMOLI. Non soltanto il borgo antico con l’isola pedonale. Da domani scatta anche l’estensione dei parcheggi a pagamento fino a mezzanotte e l’ampliamento delle zone con strisce blu.

Per quanto riguarda gli stalli annuali, previsti su corso Nazionale, Parcheggio Area Portuale, corso Umberto I, parcheggio Piazza Sant’Antonio, Cors Fratelli Brigida, Parcheggio Piazza Bega, piazza Garibaldi, parcheggio via Dante, Area Nuova Stazione, via Molise, via Mario Milano, via Mascilongo, viale Trieste, Corso Vittorio Emanuele, piazza Donatori di Sangue, via Rio Vivo, dal 1° giugno al 30 settembre tutti i giorni: 8:30 – 24:00

€ 0,50 importo minimo, € 0,50 per la prima ora di sosta, € 0,50 per la seconda ora di sosta in aggiunta e consecutiva alla prima ora di sosta, € 1,00 per ogni ora di sosta in aggiunta e consecutiva alle prime due ore di sosta, € 5,00 per ogni sosta uguale o superiore alle sei ore di sosta consecutive, € 5,00 al giorno per ogni parcheggio o frazione di esso per occupazione di suolo pubblico ricadente sui parcheggi a pagamento.

Stalli estivi: lungomare Nord, via C. Colombo – da Lido Anna a Lido Sirena Beach, parcheggio Via Vespucci – Lido Blu Tuff, parcheggio Via Vespucci – Lido Pirata, Piazzale al lato ex Hotel Modenese

Piazzale Lido Le Dune

Piazzale fronte Lido Aloha

Lungomare Sud

Piazzale Lido Oasi’s Beach Village

Maggiorazione del 50% sulla tariffa oraria per camper e/o autocaravan

1° Giugno – 30 Settembre

8,30 – 20,00

€ 0,50 importo minimo, € 0,50 per la prima ora di sosta, € 0,50 per la seconda ora di sosta in aggiunta e consecutiva alla prima ora di sosta, € 1,00 per ogni ora di sosta in aggiunta e consecutiva alle prime due ore di sosta, € 3,00 per ogni sosta uguale o superiore alle quattro ore di sosta consecutive, € 3,00 al giorno per ogni parcheggio o frazione di esso per occupazione di suolo pubblico ricadente sui parcheggi a pagamento.

Maggiorazione del 50% sulla tariffa oraria per camper e/o autocaravan.