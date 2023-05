Tfa sostegno ottavo ciclo: 500 posti in Molise

TERMOLI. E’ stato pubblicato il Decreto Interministeriale 691 del 29 maggio 2023 che autorizza per l’anno accademico 2022/23 l’avvio dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

Quest’anno il DM 694 prevede 500 posti disponibili per il Molise (100 in più rispetto all’a.a. 2022/23), che verranno attribuiti soprattutto per la scuola secondaria di I e II grado, mentre in leggero calo risultano i posti per la scuola dell’infanzia e primaria.

Questi i posti attribuiti all’ateneo molisano (tra parentesi le differenze rispetto al precedente anno accademico):

INFANZIA

PRIMARIA

I GRADO

II GRADO

TOT

20 (-10)

80 (-10)

200 (+60)

200 (+60)

500 (+100)

In Molise il corso sarà organizzato dall’Unimol, previa emanazione di un apposito bando. Le prove di accesso saranno costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte e da una prova orale e si svolgeranno a luglio secondo il seguente calendario:

4 luglio 2023 prove scuola dell’infanzia;

5 luglio 2023 prove scuola primaria;

6 luglio 2023 prove scuola secondaria I grado;

7 luglio 2023 prove scuola secondaria II grado.

Ricordiamo che da quest’anno è prevista la riserva di una quota di posti pari al 35% per i docenti sia tempo determinato che indeterminato che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.

Va evidenziato che le farraginose politiche sul reclutamento spesso hanno portato alla mancata specializzazione di tanti docenti, a tutto svantaggio della continuità didattica e dell'esigibilità del diritto allo studio degli alunni e delle alunne in condizione di disabilità. Sono anni che chiediamo la stabilizzazione dell’organico di sostegno, che spesso viene concesso solo in “deroga”: sui 1356 posti di sostegno attivati complessivamente in Molise oltre 600 sono in deroga, e ciò determina una percentuale di precarietà che supera il 40%.

Anche quest’anno l'Associazione Proteo Fare Sapere, in collaborazione con la FLC Cgil Abruzzo Molise, ha messo a disposizione dei propri iscritti un corso on line e del materiale utile per il superamento del test preliminare. Gli interessati possono rivolgersi presso le nostre sedi o inviare una mail a abruzzomolise@flcgil.it. Verranno ricontattati con le indicazioni per iscriversi al corso.