Maggiore efficienza energetica nelle aree portuali, gli obiettivi vincolanti

TERMOLI. Ormai siamo in prossimità del traguardo per quanto riguarda il progetto Smartport Interreg- IPA CBC tra Italia, Albania e Montenegro. Presso la sala consiliare del comune di Termoli si è tenuto l'incontro, in conferenza internazionale, per promuovere le tematiche legate all’efficienza energetica nelle aree portuali e facilitare la diffusione delle esperienze e dei risultati raggiunti attraverso l’implementazione. Durante l'evento, i relatori hanno incoraggiato il dibattito internazionale sui temi dell’efficienza energetica con un focus sugli ecosistemi portuali. Ne abbiamo parlato con uno dei leader di questo progetto il dottor Michele Molfetta.

Il progetto Smartport - "Smart and Sustainable Energy Port", è finanziato nell’ambito del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020, e coinvolge alcuni porti dell’Adriatico meridionale e del Mar Ionio, con l’obiettivo di migliorarne l’efficientamento energetico.

Attraverso l’introduzione di sistemi di illuminazione a LED eco-sostenibili e l’adozione di strategie energetiche innovative, Smartport punta a ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO2 dell’area, nonché a promuovere l’uso delle fonti rinnovabili.

In qualità di ente capofila vi è l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio- Porto di Taranto. Sono poi coinvolti come partner il Comune di Termoli, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale della Puglia (ARPA Puglia), il Porto di Valona in Albania e il Porto di Bar in Montenegro.

L’evento, coordinato dallo Staff di EURelations GEIE - che fornisce assistenza tecnica al Comune di Termoli per le attività progettuali - ha visto la partecipazione di alcuni rappresentanti dei partner progettuali che hanno fornito le informazioni generali sul progetto, illustrato gli Obiettivi Specifici, gli Output e i Deliverable, nonché l'analisi SWOT e l'azione pilota posta in essere.

- Michele Molfetta - Project Team - Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio- Porto di Taranto (AdSP), Lead Partner del Progetto SMARTPORT - ha illustrato le Priorità del Programma, le informazioni generali, l’Obiettivo principale del Progetto, i Risultati, gli Output principali nonché i Beneficiari, soffermandosi sugli Obiettivi Specifici del progetto, ossia: ottenere risparmi energetici nelle aree portuali; promuovere un migliore utilizzo dell'energia nelle zone portuali interessate; sottolineare l'importanza dello sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili (RES – renewable energy source ) e dell'uso razionale dell'energia (RUE - rational use energy); ridurre l'inquinamento luminoso; raggiungere con i LED e i pali intelligenti, il grado di illuminazione ottimale; risparmiare fino al 60% dell’energia consumata da sistemi di illuminazione tradizionali; Formare energy manager (per aumentare le competenze della Pubblica Amministrazione nella riduzione degli sprechi energetici).

- Quintino Graziano - Ingegnere Settore IV Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Termoli - e, in collegamento da remoto, Roberto Favot, Ing. Studio Tecnico RFengineering, per conto del Comune di Termoli, hanno presentato le attività dei WP tecnici espletate dal Comune, e in particolar modo l’analisi SWOT sulle performance energetiche delle aree portuali del Porto di Termoli con un focus sulla strategia energetica delle attività portuali e le linee strategiche analizzate: aumento della competitività e aumento dei traffici merci e passeggeri; diminuzione delle interferenze tra porto ed ambito urbano e sostenibilità dello sviluppo. Hanno poi relazionato sull’azione pilota del progetto, ossia l’introduzione di sistemi di illuminazione LED eco-sostenibili e, infine, sull’elettrificazione delle banchine (Cold Ironing). L’elettrificazione delle banchine ha per scopo quello di mantenere i generatori ausiliari delle navi inattivi in porto, alimentando i servizi di bordo da terra tramite un collegamento elettrico. L’energia elettrica impiegata viene prelevata dalla rete di distribuzione nazionale, pertanto è prodotta in siti lontani dagli abitati e con tecniche a più basso impatto ambientale.

- Tiziano Pastore - Project Manager di Arpa Puglia - ha presentato le Attività di ARPA Puglia nel progetto: Studi, valutazioni e trasferimento di know-how (WP1): il modello di sviluppo dei porti nel quadro di sostenibilità ambientale; i fabbisogni energetici dei porti del progetto; valutazione dell’impronta di carbonio dei porti del progetto; sintesi dello stato dei porti; Supporto tecnico-scientifico alle attività pilota dei diversi porti (WP2); Supporto tecnico-scientifico nella definizione del modello energetico sostenibile (WP3).

I partner si sono accordati sulle modalità di stesura del protocollo finale che è un atto importante perché contiene obiettivi vincolanti e quantificati per limitare e ridurre il consumo di energia. Propone una serie di strumenti d'azione: rafforzare o istituire politiche di riduzione delle emissioni e cooperare con altre parti contraenti (scambio di esperienze o informazioni, coordinamento delle politiche nazionali per migliorarne l'efficacia attraverso meccanismi di cooperazione, come i diritti di emissione, l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito).

