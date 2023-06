«Un grazie sincero per tutto ciò che avete fatto per mio padre»

GUGLIONESI. L’ennesimo filo che lega il Molise all’Abruzzo è la testimonianza di una signora, la guglionesana Teresa Ciliberti, che rivolge una lettera aperta in segno di ringraziamento alla struttura che ha avuto in cura suo padre. Ringraziamento rivolto a tutto il personale medico, infermieristico e agli Oss della Rsa San Vitale di San Salvo.

«Carissimi dottori, colleghi e Oss, vorrei ringraziarvi di cuore per l’impegno e l'ottimo servizio che prestate quotidianamente a tutti i “residenti” durante la permanenza nella vostra struttura. Scrivo per esprimere pubblicamente la mia gratitudine per il vostro lavoro, la cura e l’attenzione che avete dedicato a mio padre durante la sua presenza e fino all’ultimo istante. Ho apprezzato da subito la vostra preparazione e professionalità, le stesse che mi hanno permesso di stare tranquilla sin dal momento in cui ho affidato mio padre alle vostre cure. La vostra calorosa accoglienza mi ha dato la certezza immediata che per mio padre quella sarebbe stata una seconda casa.

Un grazie sincero per tutto ciò che avete fatto, non solo per quel che mi riguarda, ma per tutte le altre famiglie che hanno scelto di affidarvi i propri cari, garantendo sempre un altissimo livello professionale e di umanità. La vostra dedizione è una garanzia per tutti quanti abbiano necessità di assistenza per un familiare, ragione per cui non mancherò di consigliare la vostra struttura. Grazie, grazie di cuore a tutti, dai dipendenti ai medici, perché tutti avete lavorato e continuate a farlo, instancabilmente, per il benessere del mio papà e di tutti gli ospiti».