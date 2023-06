Infermieri dell'assistenza domiciliare senza stipendi, «E' un ginepraio»

CAMPOBASSO. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso–Isernia, in quanto Ente Sussidiario dello Stato, con la presente nota vuole esprimere solidarietà ai propri colleghi che effettuano assistenza domiciliare sul territorio Asrem per quanto sta accadendo con la Cooperativa Css

«Dalle segnalazioni ricevute è emerso che i dipendenti della Cooperativa non hanno ricevuto il pagamento delle mensilità dovute e che non siano chiare le motivazioni di tale inadempimento.

Ad oggi non è chiaro di chi siano le responsabilità, indistricabili come un “ginepraio”, l’unica certezza sono i colleghi Infermieri che continuano a garantire assistenza per non lasciare in abbandono i pazienti a domicilio.

Questa attività, iniziata con giovani infermieri ricchi di entusiasmo e continua voglia di formarsi per i setting assistenziali dedicati alla territorialità, viene messa a rischio da tali mancanze rendendo vano il lavoro e la dedizione degli stessi.

L’appello è quello di valutare le criticità e soprattutto di giungere a soluzioni che salvaguardino sia i professionisti sia i cittadini a cui deve essere garantita un’assistenza qualificata, compito fondamentale di ogni Ordine Professionale».

Presa di posizione a firma della presidente dell'Opi Mariacristina Magnocavallo.