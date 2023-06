La commissaria Asrem Gollo nomina Vona direttore facente funzione in Ginecologia

TERMOLI. Arriva la nomina a direttore facente funzioni del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

La commissaria straordinaria dell’Asrem, Evelina Gollo, in base alle normative vigenti (richiamate nel provvedimento) finalizza la procedura avviata con l’avviso interno del 21 novembre scorso, col quale si è proceduto a indire la procedura per il conferimento dell’incarico di sostituzione di direttore di Ginecologia e Ostetricia del presidio ospedaliero di Termoli. Ricordiamo come la funzione è vacante formalmente da quando non c’è più in reparto il dottor Dino Molinari, dal 15 ottobre scorso. La commissione è stata nominata lo scorso 20 aprile, composta dal presidente Franco Doganiero e da Gennarino Tirabasso e Franca D’Amelio. Commissione che ha inviato la propria relazione lo scorso 24 maggio, dopo essersi riunita due giorni prima.

La commissione ha proposto di affidare l’incarico al dottor Alberigo Vona, che ha conseguito un maggiore punteggio fino alla definizione della procedura per il conferimento dell’incarico di direttore, non oltre la durata dell’incarico a tempo determinato allo stesso conferito e comunque per un periodo non superiore a mesi 9.