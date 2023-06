Due Cavalieri della Repubblica a Portocannone

PORTOCANNONE. Il sindaco di Portocannone, Francesco Gallo, presente stamani in prefettura per la consegna delle onorificenze a due cittadini della località arbereshe: «Questa mattina i due nostri concittadini, la dottoressa Raffaella Casolino e il dottor Vincenzo Musacchio hanno ricevuto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dalle mani del prefetto di Campobasso l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica, per essersi particolarmente distinti nell’esercizio delle rispettive professioni e nel loro agire quotidiano, con ciò dando onore e lustro alla Repubblica e alla nostra Comunità. A loro le felicitazioni di noi tutti».