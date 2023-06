Istituzioni da consolidare, Fnp-Cisl nel tempio della democrazia europea

TERMOLI. Missione comunitaria nella ricorrenza del 2 giugno, una giornata importante per il nostro Paese che rappresenta la conquista della democrazia del popolo Italiano.

La Fnp-Cisl Abruzzo-Molise con una propria delegazione oggi ha visitato il tempio della democrazia dell'Unione europea: la sede del Parlamento europeo a Bruxelles.

Tappa obbligatoria per avere una testimonianza sempre più forte da trasmettere alle nuove generazioni, per evitare in futuro accadano nuovi conflitti atti a minare le democrazie nel mondo», le parole del segretario Riccardo Mascolo.

Sempre in casa dei pensionati Cisl, la riflessione di Luigi Pietrosimone: «Oggi, venerdì 2 giugno, si celebra la Festa della Repubblica Italiana, uno degli eventi più importanti per la nostra Nazione. giorno di fondamentale importanza, poiché commemora l’istituzione della Repubblica Italiana nel 1946

Un’occasione per riflettere sui valori democratici, come libertà, democrazia e unità Nazionale. Un momento di orgoglio Nazionale e di rinnovato impegno verso l’ideale di una società democratica. Vi auguro a tutti una Buona festa della Repubblica».

