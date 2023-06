«Il valore della pace e della democrazia da trasmettere ai giovani»

Festa della Repubblica: il discorso del vice sindaco Ferrazzano

TERMOLI. E’ stato il vice sindaco Vincenzo Ferrazzano a rendere omaggio in nome e per conto dell’amministrazione comunale, questa mattina, al tricolore in occasione della Festa della Repubblica, col primo cittadino impegnato a Campobasso, come presidente della Provincia.

Assieme a Ferrazzano anche gli assessori Giuseppe Mottola, Rita Colaci e Silvana Ciciola.

Presenti tutti i vertici territoriali delle forze dell’ordine, delle forze armate e delle associazioni combattentistiche e d’armi: Polizia di Stato, Carabinieri, Guarda di Finanza, Vigili del Fuoco, Aeronautica Militare, Guardia costiera e Polizia Locale.





Molto sentito il momento dell’alzabandiera, compiuto da due giovani militari della Capitaneria di Porto, sulle note sempre emozionanti dell’Inno di Mameli, emozione visibile anche nel volto e nella voce dello stesso vice sindaco, che ha rivolto un saluto a tutti i presenti, ricordando i sacrifici compiuti da chi ha affermato i valori nel corso del tempo, consolidando la democrazia repubblicana. Appello alle giovani generazioni che vengono esortati ad avere l’amor proprio per la patria, il valore della pace, in periodo che a poche ore di volo da noi consuma il dramma della guerra.

Galleria fotografica