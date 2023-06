Troppi parcheggi "abusivi" nell'area riservata ai residenti, divieto di sosta permanente

TERMOLI. Arrivano i segnali di divieto di sosta nell'area del porto destinata ai parcheggi riservati ai residenti nel borgo antico e di piazza Mercato, classificate come Ztl.

Provvedimento dirigenziale assunto a fine maggio e motivato dai continui abusi nella zona definita Zd3. "Il parcheggio insistente nell'area portuale risulta spesso occupato da veicoli non autorizzati, a seguito di carente prescrizione della segnaletica stradale, nonché di una perimetrazione dell'area. Considerata la necessità di razionalizzare l'offerta dei posti a parcheggio per soddisfare le esigenze dei residenti, nonché regolamentare l'effettivo utilizzo del parcheggio, occorre apporre l'adeguata segnaletica verticale di divieto di sosta, rafforzativa alla segnaletica orizzontante esistente. Opportuno per motivi di pubblico interesse e di sicurezza stradale, istituire in via permanente il divieto di sosta, delimitando l'area a parcheggio e la sede stradale dell'area portuale con l'installazione di barriere mini New Jersey".