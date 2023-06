Opposizione e maggioranza d'intesa sull'Imu: a Casacalenda azzerata su alcuni fabbricati rurali

CASACALENDA. Torna alla ribalta il gruppo consiliare di minoranza al Comune di Casacalenda, ma stavolta non per fustigare, ma per sottolineare il clima particolare che si è respirato in Consiglio comunale nella seduta del 30 maggio scorso, dove l’assise civica ha approvato la proposta del gruppo di opposizione “Insieme per Casacalenda”, per azzerare l’Imu sui fabbricati rurali strumentali introdotta dall’art. 1, comma 750, della Legge n. 160/2019 pari allo 0,1%. La sindaca Sabrina Lallitto ha sposato la richiesta della minoranza e ha chiesto ai suoi di condividerla e votarla e, con la sola astensione dei consiglieri di maggioranza Antonio Boccardi Antonio e Giuseppe Di Tota, il Consiglio comunale l’ha approvata.

Viene di fatto azzerata per l’anno 2023 la tassa introdotta nel 2020 che andava a colpire gli agricoltori che già sono tartassati dai problemi legati al loro lavoro come il caro carburante, i cinghiali e l’aumento generale di tutti prodotti a loro necessari per lavorare. Nella delibera, inoltre, sono state confermate le aliquote Imu per tutti gli altri immobili già previste negli anni passati.

«Siamo molto soddisfatti del provvedimento adottato dal Consiglio comunale – dichiara Antonio Galasso capogruppo della minoranza – e ringraziamo la Sindaca per aver accolto e condiviso la nostra proposta che già l’anno scorso avevamo presentato senza, però, aver ricevuto riscontro positivo. Il momento è difficile per tutti e, seppur minimo, è un piccolo segnale di solidarietà che il Comune di Casacalenda vuole dare ai nostri agricoltori che sono la parte più importante del nostro tessuto produttivo».