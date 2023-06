Al porto di Termoli l'adunanza del “Club Triumph Regno delle due Sicilie”

Al porto di Termoli l'adunanza del “Club Triumph Regno delle due Sicilie”

TERMOLI. Hanno gremito il piazzale del porto, trasformato in un “ranch” di cavalli di ferro.

Sono tutti proprietari e appassionati delle motociclette Triumph, che nel maggio di 7 anni fa, era il 2016, varavano il Gruppo Facebook “Club Triumph Regno delle due Sicilie”, per rendere omaggio e valorizzare lo storico marchio Inglese fondato nel 1884 da Siegfried Bettman.

Iniziativa social nata con l’obiettivo di creare, dopo un predominio assoluto da parte di Club del Centro e Nord Italia, che ad ogni loro evento riuscivano a movimentare centinaia di appassionati, un concreto punto di riferimento per tutti i possessori e simpatizzanti del marchio residenti in Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Molise e Campania; ovvero in quell’area geografica che storicamente costituiva il Regno delle due Sicilie.

La scelta del nome per il Club, che non ha intenzioni secessionistiche o richiami politici, veniva adottata perché in modo chiaro ed inequivocabile individuava un movimento costituito ed operante nel Sud Italia.

Per l’ampiezza territoriale e per l’impossibilità di avere una base fisica in una singola città, per ridurre ogni distanza, si decideva di sfruttare le opportunità messe a disposizione dal social Facebook al fine di compattare tutti gli appassionati ed offrendo così la possibilità seppur virtualmente di conoscersi, fare amicizia e scambiarsi opinioni e consigli.





Dal mondo virtuale il Club si sarebbe spostato nella vita reale con l’organizzazione nel corso dell’anno di più eventi e valenza interregionale ed uno di spessore Nazionale, nel corso degli anni divenuto Internazionale, denominato “Adunanza”, strutturato su base itinerante in modo tale da consentire a rotazione di visitare tutte le meravigliose Regioni meridionali.

Su queste basi il Club nasce e si sviluppa senza finalità lucrative, quindi senza richiesta di alcuna corresponsione di denaro per farne parte, con l’unico requisito richiesto che è il possesso di una motocicletta Triumph.

Per tali motivi non può essere identificato come un classico “Motoclub” perché non organizza motoraduni; non appartiene o ha rapporti di dipendenza con Triumph Italia o con le sue concessionarie che si pregia di avere come “sponsor” nei vari eventi.

Il Club Triumph Regno delle due Sicilie è essenzialmente composto da persone che spinti dalla Passione amano percorrere a bordo delle loro motociclette centinaia su centinaia di chilometri per conoscere posti e luoghi sino a quel momento sconosciuti; per questo, una volta individuata la sede Regionale dell’evento, i suoi appartenenti vi si danno appuntamento convergendo da tutte le aree geografiche Italiane ed estere per vivere mediamente 4 giorni on the road.

Ad oggi il Gruppo Facebook conta quasi 5000 iscritti e per l’edizione 2023 “Abruzzo-Molise”, dal primo al 4 giugno, già sold-out dal mese di febbraio, almeno 660 i partecipanti, con significative presenze, oltre che da tutte le Regioni Italiane (ad eccezione della Val D’Aosta e Sardegna), anche dalla Grecia, Malta, Francia, Portogallo e Germania.

Galleria fotografica