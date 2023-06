«Quartiere senza servizi e all'abbandono», a Rio Vivo nasce il comitato "Noi di Pantano"

TERMOLI. Residenti alla periferia Sud di Termoli alla riscossa. Perlomeno è questo quanto vorrebbero realizzare i promotori di una iniziativa locale, di quartiere, che hanno messo nero su bianco sui social la denuncia pubblica su zone in abbandono.

Parliamo del litorale di Rio Vivo e della zona di Pantano Basso, che ora si organizzano e costituiscono un nuovo soggetto associativo, chiamato comitato “Noi di Pantano”.

L’invito, rivolto proprio a coloro che abitano in quelle aree, è per domani sera, lunedì 5 giugno, alle 18.

«Gli abitanti di Rio Vivo e Pantano Basso sono invitati al Valcost per affrontare il problema dell'incuria del quartiere. Canne alte, incendi, servizi fatiscenti e o inesistenti, lungomare da valorizzare, questi gli argomenti che verranno trattati. Noi siamo tanti, per cui potremmo portare o togliere tanti voti, facciamoci rispettare e istituiamo il comitato "Noi di Pantano"! A seguire, si parlerà anche della prima edizione della festa di San Pantano che si terrà il 22 luglio in via del Tuffetto».

Insomma, il messaggio è chiaro, si vuole cogliere il periodo particolare che stiamo vivendo, quello elettorale, per porre alla massima attenzione la situazione vissuta nel quartiere, come è sottolineato nel post lanciato oggi da Gianluca Menadeo.