Spiaggia libera e rifiuti, "pioggia" di segnalazioni

TERMOLI. Lo skyline della spiaggia di Sant’Antonio coi lidi attrezzati non è lo specchio di tutto il litorale Nord della costa termolese, purtroppo. Negli ultimi giorni sono state segnalate da numerose persone, residenti e turisti, persino assistenti bagnanti, le condizioni in cui versa l’arenile sulla spiaggia libera, dove andare al mare significa convivere coi cumuli di residui portati dalle mareggiate.

«Invio alcune foto scattate ieri sul lungomare Nord, che dalla Torretta va verso il grattacielo. È una vergogna. Cosa aspetta il Comune, o chi per esso a provvedere alla pulizia. Tutte le mattine faccio la passeggiata, facendo lo slalom», uno degli sfoghi che abbiamo raccolto.

L’utilizzo di mezzi meccanici è limitato ai soli cinque metri dal bagnasciuga, a tutela dell’avifauna e ciò ha comportato lo spostamento dei residui sulla parte della spiaggia più interna.

«Vorrei ricordare che su quel tratto di costa risiedono stabilmente anche diversi cittadini che da anni attendono servizi pubblici inesistenti, vedi illuminazione, segnaletica stradale, presenza di Vigili urbani e forze dell'ordine ordine atti a garantire una normale vita sociale. Nel periodo estivo si arriva a tre-quattro mila residenti, gente proveniente da ogni parte d'Italia che diversamente non troverebbe accesso all'interno del nucleo cittadino completamente privo di hotel ed alberghi per precise scelte opportunistiche degli anni 80-90 ma ancora oggi in voga. Ciò che era presente sul bagnasciuga é stato spostato indietro anziché essere prelevato, comodo pulire così».

«Questa è la situazione spiaggia libera lungomare Nord di Termoli. Evviva la Bandiera blu!»

«Ma è così che Termoli apre la stagione balneare quest'anno?»

«Termoli nord: Gli altri anni, in questo periodo, la spiaggia era pulita. Cosa è successo quest’anno?»

Quasi tutti coloro che hanno segnalato questa situazione poi richiamano all’ossimoro con l’assegnazione della Bandiera blu, che peraltro è avvenuta su basi documentali trasmessi mesi fa. Una cosa è certa, ci sono vincoli dettati dall’ordinanza regionale, che impone precisi comportamenti, che il Comune di Termoli aveva già esposto nella sua risposta alla turista che per prima aveva sollevato il problema attraverso Termolionline.

Lavori affidati all'azienda appaltatrice Golden Eagle, «L'obiettivo principale è ripristinare l'aspetto naturale delle spiagge e garantire la sicurezza degli spazi per i residenti e i turisti che ne fruiscono, prestando anche attenzione alle aree di tutela ambientale per la riproduzione del fratino ed a separare correttamente i materiali raccolti per il riciclo appropriato», questa fu la precisazione dell’amministrazione comunale adriatica. Qualcosa dovrà essere rivisto? Immaginiamo di sì.

Galleria fotografica