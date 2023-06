La passione infinita per i motori, auto d'epoca eterne in piazza Sant'Antonio

Classic Car club: l'arrivo delle auto d'epoca a Termoli

TERMOLI. Scortati dalla Polizia locale all’interno della città di Termoli, le auto d’epoca che hanno preso parte alla prima mostra statica di eleganza organizzata dal Classic Club Car Molise, presieduto da Ennio Corona, hanno preso la scena ieri mattina in piazza Sant’Antonio.

Decine di auto, con altrettanti anni di onorato servizio alle spalle e tenute come gingilli, hanno dato vita al raduno competitivo che ha visto la giuria scegliere i veicoli più affascinanti e meglio “conservati”.

Una iniziativa che ha vantato l’egida dell’Asi, a cui il club organizzatore è affiliato e localmente col supporto della Pro loco di Termoli, il cui presidente, Luciano Calignano, è stato componente della giuria, assieme a Marianna Meale e a Fredy Luciani.

Nonostante la mostra si sia tenuta nella fase più calda della prima domenica di giugno, nella cornice di piazza Sant’Antonio gli appassionati non hanno mancato di far sentire il loro apprezzamento, d’altronde i motori (e le carrozzerie) sono una passione autentica. In rassegna sono passati i vari modelli, gelosamente condotti dai proprietari, che poi li hanno posizionati negli stalli riservati. Il presidente dell’associazione, Ennio Corona, ha annunciato i numerosi gioielli a quattro ruote, presentandole e spiegandone le caratteristiche, man mano che sfilavano, tra gli applausi dei presenti.

Gli orgogliosi proprietari delle auto classiche hanno avuto l’onore e il piacere di mostrare, ai numerosi appassionati e non che hanno partecipato all’esposizione, le loro preziose vetture.

