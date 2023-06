Roberti e Gravina affiancati alla cerimonia per la Fondazione dell'Arma

CAMPOBASSO. L'Arma dei Carabinieri compie oggi 209 anni, tanti ne sono trascorsi da quando venne fondata, nel 1814. Stamani, istituzioni molisane a raccolta presso la caserma "Frate" del capoluogo, sede della scuola allievi Carabinieri, su invito del comandante provinciale Luigi Dellegrazie.

Non è sfuggita ai più, ovviamente, la foto che ritrae uno accanto all'altro i due candidati presidenti della Regione, Roberto Gravina e Francesco Roberti, in qualità di sindaco di Campobasso e presidente della Provincia omonima, sotto lo sguardo dell'attuale Governatore, Donato Toma; copione che si rinnova 3 giorni dopo la cerimonia per la Festa della Repubblica.

