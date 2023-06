I vincoli sull'uso dei mezzi meccanici per la pulizia della spiaggia libera

TERMOLI. Pulizia della spiaggia libera, di queste ore la polemica sui lasciti delle mareggiate che ingombrano l’arenile.

Lo scorso 19 gennaio è stato rilasciato il parere positivo sulla base dello studio trasmesso e relativo alle operazioni di pulizia e manutenzione degli arenili demaniali marittimi del Comune di Termoli; il dispositivo di tale atto, tra le prescrizioni che integrano, specificano e correggono le mitigazioni dello studio proposto, annovera il divieto di utilizzare mezzi meccanici pesanti quali per esempio i cingolati e l’impiego dei grandi rami e tronchi portati dal mare anche per la risagomatura dei fossi come riportato dal predetto studio di incidenza; periodicamente infatti si rilevano gravi problematiche per la fruizione sia della spiaggia libera che delle concessioni demaniali marittime, nonché e soprattutto per l’integrità del compendio dunale, a causa della straordinaria divagazione del tratto di sbocco sull’arenile sia dei torrenti che dei fossi che collettano le acque di scolo dell’autostrada e della tangenziale, in quanto, incontrando ostacoli morfologici sul posto, scavano un alveo parallelo alla linea di costa che in alcuni casi si allunga per diverse centinaia di metri, spesso durante l’inverno in occasione di mareggiate, burrasche, intense precipitazioni.

«Al fine di agevolare il regolare deflusso delle acque piovane si rende pertanto necessaria, nell’ambito delle ordinarie operazioni di preparazione e pulizia della spiaggia, la rettifica del letto dei canali e la corretta riarginatura degli stessi, mediante mera sagomatura della sabbia presente in loco e opportuna collocazione dei grandi rami e tronchi portati dal mare, senza ripascimento o posizionamento di opere di difesa spondale; tale operazione è difficile da rendere con mezzi leggeri gommati, in quanto il materiale da movimentare presente in prossimità di tali siti è caratterizzato da assoluta incoerenza, e inoltre le conformazioni dei luoghi, per la loro peculiarità, vengono radicalmente modificate da parte di fenomeni naturali intensi come la deflazione del vento, le mareggiate e le piene dei corsi d’acqua, e pertanto si rende indispensabile l’uso di mezzi pesanti tipo cingolati; i siti che attualmente richiedono tale tipo di intervento sono, partendo da sud e proseguendo verso nord: litorale sud-torrente Sei Voci; litorale sud–torrente Rio vivo; litorale nord–torrente Sinarca per l’accesso all’arenile e il prelievo dei tronchi portati dal mare; litorale nord–fosso a nord del Grattacielo; litorale nord–fosso a nord della concessione Pollice; litorale nord–fosso a nord del Gemini 1; litorale nord– fosso a nord della Gondola. In assenza di soluzioni alternative, e stante l’impossibilità di provvedere con mezzi ordinari, è necessario ed improcrastinabile provvedere al fine di scongiurare pericoli per la salute e per l’ambiente, e si ravvisano quindi i presupposti per l’adozione di un provvedimento volto a regolare tale situazione ai sensi della normativa vigente.

Così l’amministrazione ha ordinato alla Rieco Sud scarl, per il tramite della Golden Eagle, in qualità rispettivamente di: appaltatore del servizio di igiene urbana, e subcontraente del servizio di pulizia degli arenili, «per tutto il periodo di durata residua del contratto di appalto di eseguire le attività di raccolta rifiuti provenienti dagli arenili senza soluzione di continuità, avvalendosi del sito ricadente in area demaniale, per quanto attiene l’accesso al mare n. 3 “L’Albatros”, e dell’area contraddistinta, di proprietà comunale, per quanto attiene l’accesso al mare n. 8 “La Fregata”, mediante l’accomodamento ai fini carrabili di un corridoio di terreno di riporto già esistente e contiguo alle realizzate passerelle di legno al fine di consentire il mero accesso delle macchine operatrici all’arenile, per la presa in carico e il successivo trasporto dei rifiuti raccolti agli impianti di recupero e trattamento; di eseguire la rettifica del letto dei torrenti e dei fossi e la corretta riarginatura degli stessi, mediante mera sagomatura della sabbia presente in loco e opportuna collocazione dei grandi rami e tronchi portati dal mare, senza ripascimento o posizionamento di opere di difesa spondale, avvalendosi, se necessario anche di mezzi pesanti tipo cingolati, in deroga alle prescrizioni che integrano, specificano e/o correggono le mitigazioni dello studio di incidenza approvato dalla Regione Molise con l’atto citato in premessa, solo ed esclusivamente per i siti che richiedono tale tipo di intervento ed elencati di seguito: litorale sud - torrente Sei Voci;

litorale sud–torrente Rio vivo; litorale nord – torrente Sinarca per l’accesso all’arenile e il prelievo dei tronchi portati dal mare; litorale nord–fosso a nord del Grattacielo; litorale nord–fosso a nord della concessione Pollice; litorale nord–fosso a nord del Gemini 1; litorale nord–fosso a nord della Gondola. Devono essere garantite tutte le attività necessarie alla regolare gestione dei rifiuti provenienti dagli arenili senza soluzione di continuità, per tutto il periodo di fruizione stagionale dell’arenile, nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale e di salute pubblica, nonché delle disposizioni di sicurezza per gli addetti».