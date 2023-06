Toma alla cerimonia dell'Arma: «Da ex appartenente sento emozione e spirito di corpo»

CAMPOBASSO. “Un evento sempre imponente e importante che, da ex appartenente all’Arma, sento ogni volta con particolare emozione e spirito di corpo”. Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, al termine delle celebrazioni per il 209° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, questa mattina presso la Caserma ‘Eugenio Frate’ in via Colle delle Api a Campobasso.

Alla presenza di autorità civili, militari e religiose, al termine del discorso pronunciato dal Colonnello Luigi Dellegrazie, Comandante Provinciale di Campobasso, sono stati premiati con prestigiose ricompense i militari che si sono distinti in articolate e complesse operazioni di servizio: Ten. Col. Alfredo Zerella, i Luogotenenti Leonardo Lefemine Vincenzo Abbrescia, Fabrizio Tavani, il Brigadiere Capo Giovanni Rubbio, il Brigadiere Gianluca Santangelo e i Vice Brigadieri Enrico Garofalo, Pasqualino Tagliaferri e Giuseppe Cecere.

“A queste donne e uomini valorosi, esempio di professionalità e di abnegazione, nonché dimostrazione concreta del grande lavoro svolto dall’Arma sul territorio regionale, la mia profonda gratitudine e stima a nome del popolo molisano” ha concluso il governatore.

