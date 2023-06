Lavori in corso sulle strade provinciali

MONTENERO DI BISACCIA. «Da ieri mattina sono in corso lavori di manutenzione e ripristino asfalto sulle strade provinciali 153 e 55 programmati nel bilancio provinciale del 2020 per un importo pari a euro 270mila euro». Lo ha reso noto la sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci: «A seguire e compatibilmente con le condizioni meteorologiche, gli interventi interesseranno la SP 124 sempre per un importo pari a euro 270mila euro».