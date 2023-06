In Molise 2.497 i candidati all'esame di maturità

CAMPOBASSO. Le commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nell’a.s. 2022/2023 tornano ad assumere l’ordinario assetto e sono composte da un presidente esterno all’istituzione scolastica, tre membri interni all’istituzione scolastica e tre membri esterni.

La prima prova scritta si terrà il 21 giugno, alle 8:30, con il primo scritto, italiano, comune a tutti gli indirizzi. Il 22 giugno la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato. Come previsto dal D. Lgs. 62/2017, articolo 17 comma 8, per gli istituti professionali di nuovo ordinamento la seconda prova scritta non riguarda più specifiche discipline ma le competenze in uscita e i nuclei tematici fondamentali di indirizzo alle stesse correlati.

Per "Interni" si intendono gli alunni frequentanti il terzo anno. Gli "Esterni" comprendono gli alunni in istruzione parentale e gli esterni che sono stati registrati dalle scuole ai fini della prova Invalsi. SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO Gli Esami di Stato per l’anno 2022 nella Regione Molise registrano un totale di candidati interni pari a 2.497 Per la provincia di Campobasso 1.875 alunni, per quella di Isernia 622. I candidati esterni che sosterranno gli Esami di Stato sono 33. Dati aggiornati al 23 maggio 2023.

Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono disponibili, da oggi, le commissioni dell’Esame conclusivo del II ciclo di istruzione. L’apposito motore di ricerca con le commissioni è raggiungibile all’indirizzo: https://matesami.pubblica.istruzione.it/

Quest’anno saranno 536.008 gli studenti coinvolti nelle prove (521.015 candidati interni e 14.993 esterni), mentre le commissioni sono 14.000, per un totale 27.895 classi.

La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è la seguente:

Licei: 267.758

Istituti Tecnici: 173.892

Istituti Professionali: 94.358

Le commissioni d’Esame sono composte da un Presidente esterno, da tre membri esterni e tre interni all’istituzione scolastica. La pubblicazione delle commissioni rappresenta un’altra tappa di avvicinamento alle prove di giugno. Si parte mercoledì 21 giugno, alle 8.30, con il primo scritto, italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si prosegue il 22 giugno con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato.

Per quanto riguarda il I ciclo di istruzione, l’Esame conclusivo coinvolgerà, quest’anno, 560.932 candidati (554.798 interni e 6.134 esterni). I calendari e le prove sono predisposti, in questo caso, dalle singole scuole.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha realizzato una pagina informativa sugli Esami di Stato consultabile da studenti, famiglie, personale della scuola, con news, approfondimenti, domande e risposte. Il Ministero, inoltre, accompagnerà studentesse e studenti, nelle prossime settimane e fino all’Esame, con post informativi e video esplicativi sul sito e sui propri canali social.