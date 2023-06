Nuove regole e strumenti per la prevenzione e il superamento della crisi

CAMPOBASSO. Si svolgerà il prossimo 13 giugno dalle ore 9:30 alle 12:30, presso la sala convegni della Camera di Commercio del Molise, il primo degli eventi dedicati al Nuovo Codice della Crisi, dal titolo “Nuove regole e strumenti per la prevenzione e il superamento della crisi”.

Durante l’evento verrà presentato il tema della crisi dell’impresa alla luce della recente riforma (Nuovo Codice della Crisi, entrato in vigore il 15 luglio 2022), che pone particolare attenzione alla tematica della prevenzione della crisi per assicurare la continuità aziendale ed evitare la liquidazione giudiziale attraverso soluzioni ad essa alternative.

L’obiettivo principe della riforma, che ne descrive il senso e lo scopo, è proprio la continuità aziendale: occorre salvaguardare l’attività d’impresa, porre dei freni ad eventuali sbandamenti prontamente rilevati e assicurare in ogni caso che si prosegua l’attività aziendale evitando la liquidazione giudiziale che rimane l’estrema ratio.

Il Codice introduce per questo lo strumento della composizione negoziata della crisi d'impresa, un percorso volontario, riservato e stragiudiziale con il quale il legislatore intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato.

In questo contesto, le Camere di Commercio assumono un ruolo fondamentale nella composizione negoziata della crisi d'impresa, offrendo un servizio essenziale sia per la prevenzione sia per l’accesso ai servizi di composizione negoziata della crisi d’impresa.

Nel corso dell’evento verranno innanzitutto illustrate quali sono le soluzioni operative a disposizione di piccole e medie imprese per poter cogliere celermente i segnali di crisi e verificare di avere adeguati assetti aziendali attraverso una “Suite finanziaria” realizzata da Innexta, società del Sistema Camerale italiano, punto di riferimento nel settore della finanza e del credito per le PMI.

La Suite Finanziaria è la piattaforma del Sistema camerale che permette alle imprese di realizzare una completa autovalutazione economico-finanziaria e misurare così il proprio stato di salute. Con diversi livelli di profondità fornisce un completo set di indicatori che permettono di verificare l’equilibrio finanziario dell’impresa e la sostenibilità dei progetti di crescita dell’impresa.

Colti gli eventuali segnali di crisi aziendali, gli imprenditori possono accedere poi alla piattaforma telematica nazionale, realizzata dal sistema camerale, per l’accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa. Con questa procedura l’imprenditore può accedere facilmente alla procedura e richiedere alla Camera di Commercio, presso cui si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente per la redazione del piano di risanamento. L’esperto non si sostituisce all’imprenditore nel dialogo con i suoi creditori, ma serve a dare forza e credibilità alla posizione dell’impresa.

Della piattaforma si parlerà nell’ultima parte dell’evento, per dare poi spazio ad un evento totalmente dedicato alla Composizione negoziata della crisi d’impresa che si svolgerà il 12 luglio.

Per partecipare all’evento in presenza del 13 giugno è necessario iscriversi online al link disponibile anche tra le news in home page del sito camerale www.molise.camcom.it.